Katowice: Nowy terminal pasażerski na lotnisku, więcej miejsc parkingowych

Przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2024-2028 pozwoli na zwiększenie liczby obsługiwanych przez katowickie lotnisko, a także ruchu cargo. Ocenia się, że przyczyni się to do umocnienia roli Katowic jako komunikacyjnego hubu w regionie.

Reklama

Z lotniska w Katowicach będzie korzystać 10 mln podróżnych rocznie?

Na decyzję o rozbudowie wpłynęły najnowsze prognozy ruchu lotniczego, opracowane przez zespół analityków GTL. Wynika z nich, że w 2028 roku z siatki połączeń katowickiego lotniska może skorzystać nawet 7,5 mln podróżnych. Natomiast granica 10 mln pasażerów ma zostać przekroczona około roku 2033. Obecna maksymalna przepustowość to 6 mln pasażerów rocznie.

Jesteśmy portem, który inwestuje chyba najwięcej wśród portów regionalnych. Stworzyliśmy nie tylko miejsce pracy dla 4,5 tys. osób Artur Tomasik, prezes GTL

Jak informuje GTL, w ciągu czterech lat powstanie dwukondygnacyjny terminal pasażerski o powierzchni 49 tys. m2, będący głównym obiektem lotniska. Stanie na wschód od istniejących terminali pasażerskich, w najstarszej cywilnej części lotniska. Na poziomie zero znajdą się stanowiska odprawy biletowo-bagażowej, hala przylotów oraz bagażownie. Na poziomie +1 ulokowana zostanie kontrola bezpieczeństwa, kontrola paszportowa, ponadto hala odlotów i strefa bramek wejściowych do samolotów, w części z rękawami. Terminal połączony będzie ze stacją kolejową „Pyrzowice Lotnisko” poprzez niespełna 300-metrowy tunel dla pieszych.

W 2028 r., po zakończeniu budowy pierwszej części nowego głównego terminala, powierzchnia infrastruktury pasażerskiej Katowice Airport ma wynosić 83 tys. m2, co umożliwi obsługę ok. 8 mln pasażerów. GTL planuje dalsze powiększenie terminalu, który będzie można rozbudowywać modułowo na wschód. Jak podaje serwis InfoAir, zapewniłoby to przepustowość do 15 mln pasażerów.