Miasta usuwają wraki z ulic, a później je sprzedają

Czytaj więcej Przestępczość Rozbił samolot dla odsłon na YouTube. Teraz pójdzie za to do więzienia Trevor Jacob, YouTuber, który w grudniu 2021 roku umieścił w serwisie YouTube nagranie, na którym celowo rozbija samolot, by wygenerować jak największą liczbę odsłon, a następnie kłamał w śledztwie, pójdzie do więzienia na sześć miesięcy.

Dybalski podkreśla, że wszystkie wraki, które ZDM sprzedaje, przeszły wcześniej na własność miasta. - Zajmujemy się techniczną stroną, czyli wynajęte przez nas firmy odholowują pojazd na parking gdzie są przechowywane. Jeśli w ciągu pół roku nie zgłosi się właściciel, pojazd z mocy prawa przechodzi na własność miasta – tłumaczy rzecznik warszawskiego ZDM.

Przyznaje, że problemem było zawsze co potem, bo taki wrak trzeba było po prostu zezłomować, a to koszty po stronie miasta. - Jakiś czas temu wpadliśmy na pomysł, że na co najmniej część z tych wraków mogą się znaleźć chętni – albo ktoś taki, kto kupi auto z sentymentu, albo na na części, albo wyremontują, by nim jeździć – opowiada Jakub Dybalski.

Kwoty dochodów uzyskane z tytułu demontażu pojazdów zasilają dochody miasta Paulina Chełmińska z gdańskiego ratusza

Na każdą aukcję ZDM przygotowuje pakiet kilkudziesięciu aut, które mogą znaleźć nabywcę. Samochody są później wyceniane przez rzeczoznawcę, udostępnianie do obejrzenia. I wyznaczamy jest termin, w którym ZDM czeka na oferty. - Ten, kto złoży najwyższą za dany pojazd, jest jego nowym właścicielem, a miasto ma zysk zamiast kosztu – mówi rzecznik ZDM.

Pieniądze ze sprzedaży trafiają do budżetu miasta. Zdecydowana większość aut znajduje nabywcę, zwykle jest kilka aut na które nie ma oferty, wtedy ZDM decyduje, czy one idą do utylizacji, czy może warto spróbować je sprzedać jeszcze raz.