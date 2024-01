Czytaj więcej Biura Podróży Ferie zimowe w biurach podróży. Egipt jak zwykle bezkonkurencyjny Dziewięć spośród 10 najczęściej wybieranych kierunków na ferie zimowe to ciepłe kraje - pokazują wyniki sprzedaży ofert biur podróży w Wakacje.pl. Na pierwszym miejscu pojawia się tradycyjnie Egipt, są też inne kraje basenu Morza Śródziemnego, w tym mniej oczywista Turcja.

- Mamy też oferty półkolonii, które kosztują 550 i 590 zł. W tym są posiłki, opieka oraz wycieczki. Ceny są porównywalne z zeszłorocznymi – wylicza Adam Leszczyński.

Bogatą ofertę półkolonii ma też Wrocław. Będą zajęcia sportowo-rekreacyjne, muzyczne, przyrodnicze oraz wycieczki do kina, muzeum czy do zoo. Przygotowano w sumie ponad 6 200 miejsc. Zapisy trwają.

W tym roku ponad 40 wrocławskich placówek oświatowych zaprasza najmłodszych na zimowy wypoczynek - w formie półkolonii, które są płatne lub darmowych tzw. Otwartych sal.

– Każda z wrocławskich szkół w ramach półkolonii organizuje własny plan i harmonogram zajęć – dostosowując go do zainteresowań dzieci. Przeważnie są to zajęcia od godz. 7 do 17, tak aby rodzice przed pracą mogli dzieci zawieźć do placówki, a potem je odebrać – mówi Monika Dubec z wrocławskiego ratusza. Będą to m.in. zajęcia sportowo-rekreacyjne, filmowe, muzyczne, przyrodnicze, plastyczne. Nie zabraknie też wyjść do kina, zoo czy jednodniowych wycieczek poza miasto. Koszt tygodniowego turnusu półkolonii szkolnej wynosi średnio od 100 do 300 złotych plus cena posiłku.

W ramach „Otwartych sale” i bezpłatnych zajęć będą zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz muzyczne z wykorzystaniem zasobów i infrastruktury szkoły i MDK-ów. W zależności od placówki będą one trwały przez tydzień lub dwa tygodnie ferii.