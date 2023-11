Polskie samorządy wyznaczają europejskie standardy w mediach społecznościowych

Po ostatnich wyborach można zauważyć, że LinkedIn staje się jednym z kluczowych kanałów dotarcia do wyborców, zwłaszcza 30- i 40-letnich milenialsów, którzy dzisiaj stanowią machinę napędową frekwencji wyborczej. Coraz większą rolę odgrywa też sztuczna inteligencja, co stanowi chyba największe wyzwanie, bo trzeba wyznaczyć standardy zarządzania nią, aby nie zrobić sobie krzywdy, za to czerpać maksymalnie dużo korzyści. Trzeba też ustalić granice między AI a ludzkim komponentem.

To, co stanowi dla samorządów największy problem, to z pewnością niespotykana nigdzie indziej w Europie skala hejtu na samorządowców. A im większe zasięgi, tym większy hejt, a spójrzmy prawdzie w oczy, hejterskie komentarze rzadko są merytoryczne. Mamy w kraju grupy ludzi, którzy są permanentnie ze wszystkiego niezadowoleni i chętnie o tym informują na profilach miast. My nie organizujemy się jak Francuzi, nie idziemy strajkować, my wchodzimy do Internetu. Widać to było doskonale w czasie ostatniej kampanii wyborczej, która w zasadzie toczyła się głównie w sieci.

Ale też im więcej hejtu, tym większe zasięgi.

Jasne, ale o ile hejt osobisty w stosunku do konkretnych polityków jest niejako wpisany w wykonywany przez nich zawód, o tyle na samorządy spada hejt nawet w sytuacji, kiedy oferują mieszkańcom bardzo dużo. Polskie miasta mają np. bardzo bogatą ofertę kulturową, a jednak jednym z najpopularniejszych komentarzy na wielu profilach jest zarzut, że „w mieście się nic nie dzieje”. A ten rodzaj hejtu uderza głównie w osoby, które są tzw. cichymi bohaterami polskich samorządów, specjalistami, którzy codziennie starają się dostarczać ciekawe treści, atrakcyjnie opakowane, a ich praca często niesprawiedliwie bywa krytykowana.

Czego samorządowcy mogą się dowiedzieć, jeśli wezmą udział w tegorocznym kongresie?

Idea kongresu powstała 2 lata temu, po pierwszej fali pandemii. Jako Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych zwróciliśmy się do Związku Miast Polskich, gdyż uznaliśmy, że potrzebne jest forum wymiany informacji dla samorządów o tym, co się dzieje w mediach społecznościowych. Nie zależało nam na stworzeniu kolejnej imprezy, która opowiadałaby o niczym, chcieliśmy wydarzenia, które dostarczy najważniejszych, przydatnych treści.