Turystyka w Polsce wraca do stanu sprzed pandemii. Miasta biją rekordy

- Szacujemy, że do końca tego roku odwiedzi nas o około 10-15 proc. gości więcej niż rok temu. Dopisują przede wszystkim turyści krajowi, którzy w czasie pandemii odkryli Poznań i bardzo cenią sobie nasze miasto, ze względu na mnogość atrakcji, świetną kuchnię, doskonałą relację ceny do jakości – mówi Jan Mazurczak, prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Reklama

Warszawa miastem spotkań: 9 mln przybyszów w 2022 roku

Stołeczny ratusz opublikował dane dotyczące turystyki. Wynika z niego, że w 2022 roku do Warszawy przyjechało 9 mln osób, z czego 7,1 mln to Polacy, a niemal dwa miliony to goście z zagranicy. Z raportu przygotowanego przez Stołeczne Biuro Turystyki wynika, że ruch turystyczny w stolicy, w porównaniu do 2021 roku, zwiększył się o 78 proc., a do poziomu z 2019 roku brakuje już tylko 11 proc.

Czytaj więcej Popularne Trendy Małopolska - naturalnie dla biznesu Jeśli istnieje w Polsce region składający się z wielu różnorodnych miejsc, w których obok siebie dynamicznie rozwija się: przedsiębiorczość, nowoczesne technologie i turystyka, to pierwszą odpowiedzią nasuwającą się na myśl jest Małopolska.

"W przypadku turystów krajowych, których najwięcej przyjechało z województw śląskiego, małopolskiego i pomorskiego, można już mówić o powrocie do wyników sprzed pandemii – różnica w stosunku do roku 2019 wyniosła tylko 2 proc." – podaje stołeczny ratusz.

Największą popularnością wśród turystów i mieszkańców cieszyły się w ubiegłym roku: Łazienki Królewskie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Zamek Królewski, a także Centrum Nauki Kopernik oraz Stadion PGE Narodowy. W tych miejscach zanotowano najwyższą frekwencję.