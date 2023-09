Samorządy ruszają z kampanią zachęcającą do głosowania

Wtórowała jej prof. Marzena Dębska – Chcę powiedzieć coś bardzo ważnego do kobiet, do moich pacjentek, sióstr, przyjaciółek. Jestem ginekolożką. Każdego dnia przychodzicie do mojego gabinetu i opowiadacie mi swoje historie, opowiadacie o swoich dramatach, które dotykają nieraz całe wasze rodziny. Umieracie, a jednocześnie mówicie mi „że wie pani, ja nie interesuję się polityką, polityka mnie nie dotyczy, nie wiem na kogo głosować, nie ma na kogo, a tak w ogóle mój głos nie ma znaczenia”. Ja wam chciałam dziś powiedzieć, że wasz głos ma znaczenie, bo my kobiety jesteśmy ogromną siłą, która jest w stanie zmienić tę rzeczywistość. Dziewczyny, kobiety obudźcie się! Bo to może być ostatni moment, kiedy to wy będziecie miały szanse dokonać wyboru, zanim ktoś inny dokona tego wyboru za was.

I Gdańsk, i Warszawa…

Kampania została stworzona przez Miasto Gdańsk, ale bardzo szybko dołączyły do niej miasta zrzeszone w Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza: Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Lublin, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa i Wrocław. Dołączyły też organizacje samorządowe, m.in. Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich czy Związek Województw RP. W inicjatywę angażują się osoby ze świata nauki, kultury, dziennikarstwa czy organizacji pozarządowych. Organizatorzy zachęcają do udziału w kampanii, bo został miesiąc do wyborów.

- Wróćmy do domu, pójdźmy do sąsiadów, do znajomych którzy uważają, że nie warto. Każdy glos się liczy, przekonajmy ich, że warto. Bo chodzi o przyszłość mojego Gdańska, mojego Pomorza, ale tak samo Wołomina, Wrocławia czy wreszcie Warszawy. To chodzi o naszą ojczyznę, o naszą Polskę, o którą już się naprawdę nawalczyliśmy. Nie śpij, bo Cię przegłosują! – wezwała Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska.

Każdy może włączyć się w kampanię za pomocą mediów społecznościowych, podczas rozmów prywatnych czy w trakcie spotkań publicznych.