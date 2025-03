Polacy polubili miejskie rowery publiczne

Co ciekawe, choć wraz z zakończeniem letniego sezonu rowerowego z ulic większości miast rowery publiczne znikają, system w GZM pozostał aktywny również zimą. Miłośnicy dwóch kółek mieli do dyspozycji połowę letniej floty, czyli 3,5 tys. rowerów. Efekt? W okresie od początku grudnia do końca lutego odnotowano ok. 80 tys. wypożyczeń!

Warto dodać, że Metrorower jako jedyny w Polsce jest w pełni zintegrowany z systemem transportu publicznego, działającego pod marką Transport GZM. Każdy posiadacz biletu średnio- i długookresowego może korzystać z rowerów przez godzinę dziennie bez dodatkowych opłat, z czego w ubiegłym sezonie skorzystało ponad 10 proc. użytkowników.

Skuteczne uzupełnienie transportu publicznego

– Jednoślady skutecznie uzupełniają transport publiczny. Przykładem jest właśnie Metrorower – w GZM 33,2 proc. użytkowników korzysta z niego w ramach abonamentu komunikacyjnego. Istnienie takich systemów pozwala istotnie spopularyzować tę formę mobilności – zauważa Albert Kania. – To wygodna i ekologiczna alternatywa zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. To również forma aktywności fizycznej, korzystnie wpływająca na zdrowie i jakość życia. Inwestycje w infrastrukturę rowerową poprawiają efektywność mobilności miejskiej, przyczyniają się do redukcji emisji CO2 i zanieczyszczeń powietrza, zmniejszając jednocześnie zatłoczenie. Przyszłość transportu miejskiego to multimodalność, a rower miejski jest jej istotnym elementem – podkreśla ekspert PSNM.

Górnośląsko- -Zagłębiowska Metropolia jako jedyna w Polsce zbudowała swój system miejskich wypożyczalni rowerów jako równoważny element transportu publicznego.

Jak wyglądają kolejne miejsca zestawienia za ub.r.? W Łodzi sezon zakończył się wynikiem niemal 550 tys. wypożyczeń – to ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej. Mieszkańcy Łodzi ponad 1000 razy pokonali trasę ubiegłorocznego Tour de Pologne – przejechali łącznie 1 072 497 km.

Najlepszym miesiącem pod względem liczby wypożyczeń był tu lipiec, kiedy to przez 31 dni z rowerów skorzystano 91 998 razy. Przez cały sezon najchętniej był wypożyczany rower o numerze 617656. Skorzystano z niego aż 650 razy! Natomiast najbardziej aktywny użytkownik wypożyczył jednoślad łącznie przez ponad 14 tys. minut.