- Tylko w ubiegłym roku wybudowaliśmy ponad 12 km infrastruktury rowerowej o łącznej wartości przeszło 29 mln zł, w tym pierwszą w naszym mieście velostradę. Oznacza to, że łączna długość infrastruktury rowerowej w Katowicach o różnym standardzie przekroczyła już 200 km – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. - Velostrada, która połączyła Brynów z Giszowcem, umożliwiając po drodze zjazd na ulicę Francuską i do Katowickiego Parku Leśnego to nowa jakość na rowerowej mapie Katowic. To pierwszy tak długi odcinek drogi rowerowej o podwyższonym standardzie w całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – dodaje prezydent.

Wzdłuż velostrady wybudowano miejsca odpoczynku dla rowerzystów. Trasa jest doświetlona Foto: M. Mendala

Autostrada dla rowerów

Na trasie o długości 4,4 km wyznaczono 8 miejsc obsługi rowerzystów, gdzie można odpocząć w otoczeniu przyrody. Zamontowane tam ławki zostały wykonane z materiału przyjaznego środowisku. Pochodzi on z recyklingu, a jego dodatkową właściwością jest odporność na warunki atmosferyczne i trwałość. W ciągu trasy zamontowano dodatkowo samoobsługowe stacje naprawy rowerów.

Co ważne, z velostrady można korzystać także po zmroku. Zakres prac obejmował wykonanie oświetlenia wzdłuż całej trasy, które zwiększyło bezpieczeństwo podczas wieczornych przejazdów. Inwestycję dopełniły nasadzenia ponad 360 klonów i lip o wysokości powyżej 2,2 m. Dla bezpieczeństwa użytkowników velostrady, na odcinku od ul. Kolistej do ul. Francuskiej wybudowano również chodnik. Mogą z niego korzystać biegacze oraz spacerowicze, którzy od ul. Francuskiej trasę w kierunku Brynowa mogą kontynuować alejkami Katowickiego Parku Leśnego. Koszt całej inwestycji wyniósł blisko 12,5 mln zł, a jej realizacja uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej dla projektu pn.: „Zrównoważona, inteligentna mobilność – kluczem do transformacji regionu – Etap 1”.

Velostrada bezkolizyjnie przecina się z DK86 Foto: Kamil Kalkowski

Dalsza rozbudowa

W lutym rozpoczęły się prace przygotowawcze związane z budową infrastruktury rowerowej, która zostanie poprowadzona wzdłuż ul. Morawa, od ul. Brynicy do ul. Sosnowieckiej, do wysokości zjazdu na teren stanicy żeglarskiej. To inwestycja o wartości 3,7 mln zł, w ramach której powstanie prawie kilometrowy odcinek infrastruktury pieszej i rowerowej, który połączy istniejące w pobliżu trasy. Dodatkowo zamontowane zostanie nowe LED-owe oświetlenie w rejonie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Roboty budowlane i odbiory zakończą się do końca tego roku.

W poprzednim roku w tej dzielnicy miasto wybudowało ponad 2 km infrastruktury rowerowej – wzdłuż ul. Hallera, w ciągu ul. Korczaka oraz wzdłuż ul. Kutza, przy której z Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju wybudowane zostało osiedle mieszkaniowe. – Te nowe drogi rowerowe, ale też infrastruktura towarzysząca, taka jak stojaki rowerowe czy samoobsługowe stacje napraw, poprawiają komfort i bezpieczeństwo poruszania się po mieście rowerem. To też zachęta dla mieszkańców do częstszego korzystania z tego najbardziej ekologicznego środka transportu. Dlatego oprócz realizacji prac w terenie trwają również prace projektowe kolejnych połączeń – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Bezpieczne przejazdy rowerowe to istotny element rozwoju transportu rowerowego Foto: KAW

Projekty dla kolejnych dróg rowerowych

Trwa przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi rowerowej w ciągu ul. Johna Baildona od ronda Kani do ul. Chorzowskiej. Nowy 400 metrowy odcinek połączy popularny wśród rowerzystów trakt biegnący w ciągu ul. Chorzowskiej (łączy on centrum Katowic z Parkiem Śląskim) z infrastrukturą biegnącą wzdłuż ul. Bożogrobców.

Już wkrótce zostaną ogłoszone przetargi na realizację projektów trzech nowych połączeń rowerowych, które ułatwią przemieszczanie się po mieście i zwiększą komfort użytkowników dwóch kółek. Pierwszy z nich to nowa trasa wzdłuż ulic Pukowca i Żeliwnej. Droga o długości około 1 km połączy istniejącą sieć dróg rowerowych północno-wschodnich dzielnic miasta z popularnym Ośrodkiem Rekreacyjno-Wypoczynkowym Bugla.

Kolejny z planowanych projektów jest budowa połączenia pieszego i rowerowego w rejonie ul. Szadoka, dla połączenia z trasami rowerowymi nr 2 i 122 przebiegającymi w tym rejonie oraz z przystankiem kolejowym, który zostanie zrealizowany przy tej ulicy w ramach przebudowy linii kolejowej E65. - Inwestycja obejmie m.in. budowę drogi dla pieszych i rowerów, modernizację ul. Szadoka oraz wprowadzenie strefy „Tempo 30”, zwiększającej bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych. Dodatkowo zaplanowano budowę placu do zawracania na końcu ul. Szadoka, oraz przebudowę chodników – tłumaczy Agnieszka Dutkiewicz, dyrektor ds. budowy infrastruktury technicznej w spółce Katowickie Inwestycje S.A. Szacunkowa długość całej projektowanej infrastruktury w tej lokalizacji wyniesie 970 m.

Ostatni projekt obejmuje rozbudowę infrastruktury rowerowej w dzielnicach Piotrowice – Ochojec oraz Ligota–Panewniki. Odcinek o długości ok. 1,8 km prowadzić będzie wzdłuż ulic Armii Krajowej i Piotrowickiej od skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Jankego do skrzyżowania Piotrowicka – Słupska – Poleska.

