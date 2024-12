Czy Polska będzie krajem rowerowym. Debata

Zdaniem posła Franciszka Sterczewskiego jest konieczność uchwalenia strategii rowerowej i specustawy. – Zachodniopomorskie i Małopolska pokazują, że można. Polska jest czwartym producentem rowerów w Europie, a turystyka rowerowa generuje miliardowe zyski – mówił poseł. Zwrócił również uwagę na problemy z dostępnością miejsc dla rowerów w pociągach Intercity – to utrudnia spontaniczne wyjazdy turystyczne. Co prawda zespół mobilności rowerowej przy Konwencie Marszałków apelował o zwiększenie liczby miejsc, ale działania wciąż pozostają niewystarczające.

Społeczny Fundusz Klimatyczny stwarza ogromne możliwości finansowania infrastruktury rowerowej – na to zwrócił uwagę Piotr Kalisz, pełnomocnik ministra infrastruktury ds. polityki rowerowej. – Polska jest największym beneficjentem tego funduszu, a regiony mogą z niego znacząco skorzystać. To wielka szansa, aby rozwijać infrastrukturę w gminach wykluczonych komunikacyjnie – mówił Kalisz.

Minister Borys zaapelował o zintegrowanie działań wszystkich szczebli administracji oraz wykorzystanie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w 2025 roku do przyspieszenia prac nad strategią rowerową. – Spójna strategia, specustawa i współpraca z samorządami pozwolą na rozwój infrastruktury rowerowej na miarę europejskich standardów – podsumował. Nie ulega wątpliwości, że Polska ma potencjał, aby stać się liderem w rozwoju tras rowerowych, ale wymaga to skoordynowanego działania na wszystkich szczeblach administracji i wsparcia instytucji takich jak PKP Intercity czy Lasy Państwowe.

EuroVelo nad Wisłą

O znaczeniu międzynarodowego systemu tras rowerowych EuroVelo mówiła podczas debaty Małgorzata Wilk-Grzywna, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Ale zwróciła też uwagę, że Polska jako jeden z nielicznych krajów europejskich nie posiada centrum koordynacji tras EuroVelo. A zagraniczni turyści szukają właśnie takich markowych tras. – W Polsce docelowo ma być 4709 kilometrów tras EuroVelo, ale obecnie mamy jedynie 16 proc. tej infrastruktury (ponad 750 kilometrów). Dla porównania, w innych krajach europejskich zrealizowano już 66 procent tych tras – mówiła Wilk-Grzywna. Zaapelowała o utworzenie krajowego centrum koordynacji tras EuroVelo, które mogłoby działać przy Polskiej Organizacji Turystycznej. Jej zdaniem takie centrum powinno współpracować z zespołem mobilności rowerowej przy Konwencie Marszałków oraz z jednostkami samorządowymi. Miałoby za zadanie rozwijać infrastrukturę, gromadzić dane o stanie tras i współpracować z Europejską Federacją Cyklistów. – Bez tej współpracy nie będziemy w stanie rozwijać tras EuroVelo ani modyfikować ich przebiegu – zaznaczyła. Powołała się na przykłady województw zachodniopomorskiego i małopolskiego, które wdrożyły najlepsze praktyki w budowie tras rowerowych. – Oba regiony mają tysiące kilometrów tras rowerowych, z których część spełnia standardy EuroVelo – mówiła Wilk-Grzywna. Odwołując się do doświadczeń z koordynacji projektu Green Velo, realizowanego w Polsce Wschodniej, wymieniła, że w ramach Green Velo wdrożono pięć kategorii miejsc przyjaznych rowerzystom – od bazy noclegowej, przez gastronomiczną, po punkty informacji turystycznej i stacje serwisowe. Te rozwiązania można łatwo przenieść na poziom krajowy. Konieczne jest ujednolicenie standardów oznakowania tras rowerowych oraz prowadzenia kompleksowych badań dotyczących liczby i jakości podróży rowerowych w Polsce. Nie ma kompleksowych badań dotyczących liczby i jakości podróży rowerowych w Polsce, a są to dane, które można by gromadzić przy Polskiej Organizacji Turystycznej. Wilk-Grzywna zwróciła też uwagę, że priorytetem powinna być promocja tras rowerowych, w tym przede wszystkim EuroVelo, czyli najpierw mapa tras EuroVelo, a w dalszej kolejności mapy tras krajowych. Do słów wiceprezeski POT nawiązał minister Borys: – Musimy powołać centrum EuroVelo i szybko przystąpić do pracy nad strategią sektorową – zgodził się, dodając, że należy połączyć system szkieletowy tras europejskich i regionalnych oraz logicznie zaplanować rozwój infrastruktury rowerowej w Polsce. Podniósł temat potencjału finansowego, jaki niesie ze sobą rozwój turystyki rowerowej. – Blisko 20 milionów turystów wyjazdowych do Polski zostawiło 50 miliardów złotych. Nasz potencjał tkwi w turystyce aktywnej i wciąż nieodkrytych możliwościach regionów, które mogą być spięte w jedną, spójną markę turystyczną Polski – wymienił minister. Długofalowe korzyści mogą przynieść zmiana mentalności i promocja jazdy na rowerze od najmłodszych lat. – Jeżeli przyzwyczaimy dzieci na poziomie klas 1–3, to zamiłowanie do rowerów pozostanie na całe życie – zauważył minister Borys.

Niewątpliwie – zgodzono się – w trasach EuroVelo tkwi ogromny potencjał, ale istotne są też wyzwania, które Polska powinna pokonać, aby stać się liderem turystyki rowerowej w Europie. Ważna jest zatem współpraca między różnymi szczeblami administracji, intensyfikacja działań promocyjnych i infrastrukturalnych. Uczestnicy debaty wyrazili nadzieję, że przyjęcie strategii rowerowej i utworzenie krajowego centrum koordynacji tras EuroVelo będzie tym przełomowym krokiem, jeśli chodzi o rozwój infrastruktury rowerowej w Polsce.

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego