X Zlot Rowerów Towarowych Kraków 2024

Niepełnosprawny dziennikarz BBC musiał czołgać się do toalety na pokładzie LOT-u

W poniedziałek na pokładzie LOT-u doszło do skandalicznej sytuacji. Niepełnosprawny dziennikarz BBC Frank Gardner musiał czołgać się po korytarzu, by dostać się do toalety, ponieważ w samolocie brakowało wózka inwalidzkiego. Polski przewoźnik przeprasza za niedogodności.