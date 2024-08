Więcej miejskich dróg rowerowych. Samorządy realizują kolejne inwestycje

A nieopodal brynowskiego zakończenia velostrady katowicki MZUiM realizuje dwie inwestycje rowerowe w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wzdłuż ul. Meteorologów powstaje 300-metrowa droga pieszo-rowerowa oraz od Bazaltowej do Francuskiej 250-metrowy odcinek drogi dla rowerzystów i pieszych. Prace powinny zakończyć się w sierpniu, a ich wartość to ponad 1,1 mln zł.

Wzdłuż ul. Granicznej trwa budowa drogi dla rowerów pomiędzy rondem Zenktelera a ul. Sikorskiego. Zakres prac obejmuje też wykonanie przejazdów rowerowych w rejonie ronda, ul. Powstańców oraz ul. Sikorskiego oraz tzw. sierżantów rowerowych. Wartość tej inwestycji z budżetu obywatelskiego to ponad 1,67 mln zł. Będzie gotowa w październiku.

Największa rowerowa inwestycja w stolicy

A w Warszawie wzdłuż ulicy Andersa na odcinku od rejonu Dworca Gdańskiego do skrzyżowania z ulicą Nowolipki powstanie nowa droga dla rowerów. Będzie liczyć 1,2 kilometra, a jej koszt to niemal 32 mln zł. Jak informuje stołeczny ratusz, będzie to największa tegoroczna inwestycja rowerowa w mieście.

Droga rowerowa będzie biec po zachodniej stronie ulicy Andersa wraz z kompletem przejazdów rowerowych na wszystkich mijanych skrzyżowaniach. Trasa będzie częściowo wydzielona z jezdni, a jej przebieg zaplanowany jest tak, żeby jak najmniej ingerować w zieleń i nie pogarszać warunków życia dorodnych szpalerów muranowskich drzew.

Jak podaje stołeczny ZDM w miarę możliwości będą też przeprowadzane tzw. rozpłytowania, czyli usuwanie zbędnych zabetonowanych lub wypłytowanych powierzchni, w miejscu których powinna pojawić się zieleń.