Nie każdy dorosły jeździ rowerem. Ale zawsze może się nauczyć

Uczyć jeździć będą Joanna Klima, prezeska zarządu stowarzyszenia Serce Szczepina, promotorka aktywnej mobilności we Wrocławiu oraz Cezary Grochowski, prezes zarządu Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej, edukator rowerowy z ponad 30-letnim stażem, organizator Wrocławskiego Święta Rowerzysty i wielu rowerowych inicjatyw w całej Polsce.

- Sama nauczyłam się jeździć rowerem już jako dorosła osoba. Po wypadku w dzieciństwie nie wsiadłam już nigdy na rower. Jednak gdy w wieku 25 lat zostałam mamą, stwierdziłam, że nie może być tak, że nigdy z synem nie pójdziemy na rower lub że go na nim nie nauczę jeździć – mówi Joanna Klima.

Przyznaje, że dziś jednośladem jeździ po mieście przez cały rok. - Nie ma we mnie tego szaleństwa, które miałam, gdy jeździłam jako dziecko, za to więcej jest ostrożności i racjonalnego myślenia. Uważam, że jestem przykładem tego, że na rowerze można się nauczyć jeździć w każdym wieku i pokochać do na całe życie – dodaje Joanna Klima.

A w Łodzi szkolenia na kartę rowerową

Szkolenia dla dorosłych, którzy chcą nauczyć się jeździć na rowerze jako pierwszy już dziesięć lat temu wprowadził Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi. Były one przeznaczone dla osób pełnoletnich. Składały się z dwóch części (teoretycznej oraz praktycznej).

W części praktycznej uczono głównie jazdy w ruchu miejskim. Uczestnicy kursu mogli dowiedzieć się m.in.. jak jeździć „kontrapasem”, jak prawidłowo jeździ się po rondzie, czy też jak bezpiecznie zmieniać pasy na trzy- bądź czteropasmowej jezdni. Szkolenia były realizowane w porozumieniu ze środowiskiem łódzkich rowerzystów skupionych w Fundacji Normalne Miasto Fenomen.