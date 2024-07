E-rowery coraz bardziej popularne. Dotacje jeszcze rozruszają rynek?

Gdynia swój program kontynuowała w kolejnych latach w 2023 i w tym roku. - Wszystkie zasady udzielania dotacji pozostały bez zmian i nadal przysługuje dofinansowanie w kwocie w wysokości odpowiadającej 50 proc. wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 2,5 tys. zł – przekazał gdyński ratusz.

W ub. roku Gdynia postanowiła ponownie ubiegać się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Rezultatem pozyskania dodatkowych środków jest przyznanie dotacji dla ponad 70 mieszkańców.

Jak podawali urzędnicy z Gdyni, dotacja celowa na zakup roweru elektrycznego została ujęta jako jeden z celów wypracowanego dokumentu Strategii Rowerowej dla Miasta Gdyni do 2030 roku. Współpraca z WFOŚiGW została w nim uwzględniona jako działanie cykliczne. A na ten cel planowane jest przekazanie min. 2,8 mln zł do 2030 roku.

Podobny program prowadzony był także w Białymstoku. Miasto udzielało dotację w wysokości 2,5 tys. zł na zakup jednośladu elektrycznego. Do podziału było 750 tys. zł. Pieniądze pochodziły z budżetu województwa podlaskiego z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów.

- Co bardzo istotne i o co postuluje branża rowerowa to wypracowanie strategii rowerowej w naszym kraju oraz systemu zachęt, jak np. zapowiedziany od 2025 r. program dopłat, a także odpowiedniej infrastruktury. To wszystko w znacznym stopniu dopełnia działania ukierunkowane na zrównoważony rozwój transportu w naszym kraju – uważa Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający Santander Leasing.