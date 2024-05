E-bike na ścieżce wzrostu, czyli rewolucja w polskiej mobilności

Wobliczu coraz większego zapotrzebowania na zrównoważone formy transportu, inwestycje w rozwój elektrycznych rowerów stają się nie tylko ekonomicznie opłacalne, ale także istotne z perspektywy społecznej i środowiskowej. Dlatego też, ścieżka wzrostu e-bikes w Polsce wydaje się być nieuchronna i obiecująca, faktycznie otwierając nowe horyzonty dla mobilności w kraju i regionie.

Rowery elektryczne odchudzają ulice

Nic więc dziwnego, że rewolucja w polskiej mobilności nabiera tempa, a rowery elektryczne stają się istotnym elementem tej przemiany. - Są synonimem nowej mobilności, a ich cechy wyróżniające sprawiają, że stanowią rozwiązanie wielu problemów związanych z transportem miejskim – mówił.

Jedną z najważniejszych zalet e-bikes jest ich potencjał w redukcji korków na drogach. - Widzimy to w wynikach badań. Rowery elektryczne odchudzają ulice, zmniejsza się liczba samochodów na ulicach. 50 procent użytkowników zamienia samochód na rower elektryczny, co wpływa na poprawę ruchu ulicznego i redukcję emisji szkodliwych substancji.

Ale za elektrycznym rowerem przemawiają nie tylko korzyści społeczne, ale także indywidualne. Rowery elektryczne są idealnym rozwiązaniem dla rodzin. - Rower elektryczny jest idealny do przewozu dzieci – mówił Mazur. Przekonywał, że podróż z maluchem staje się nie tylko bezpieczna, ale także przyjemna dla obu stron. To z kolei otwiera nowe możliwości dla rodzin, zachęcając je do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Mimo licznych zalet, e-bikes również stają w obliczu wyzwań. Mazur podkreślał, że percepcja rowerów elektrycznych wymaga zmiany, aby przekonać ludzi do korzystania z nich. Istnieją obawy dotyczące bezpieczeństwa oraz obawy o to, czy te rowery są prawdziwym środkiem transportu. W odpowiedzi na te wyzwania, PSNM zamierza prowadzić dyskusję i edukować społeczeństwo na temat zalet i możliwości e-bikes. W promowaniu e-bikes ważną rolę odgrywają również inicjatywy publiczne, takie jak programy dofinansowania. - Gdynia dzięki swoim projektom dofinansowań, sprawiła, że dzięki temu wielu z nas dowiedziało się o rowerach elektrycznych i z nich skorzystało - zauważył Mazur. Dofinansowania nie tylko uczynią rowery elektryczne bardziej dostępnymi, ale także zachęcają do zakupu lepszych modeli, co z kolei zwiększa chęć do regularnego korzystania z nich.

Polska na drodze do lidera europejskiego rynku

Rozwój nowej mobilności w Polsce niesie, zdaniem dyrektora Mazura, ogromny potencjał – nawet 5 procent polskiego polskiego PKB może być generowane przez sektor nowej mobilności. To szansa dla kraju, który już teraz jest znaczącym producentem rowerów, a stara się zająć również czołowe miejsce w produkcji rowerów elektrycznych.