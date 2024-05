Dlaczego miasta powinny stawiać na aktywną mobilność

Aktywna mobilność chroni środowisko

Kolejnym istotnym powodem, dla którego warto stawiać na aktywną mobilność, jest ochrona środowiska i klimatu. Sadowski zwrócił uwagę na problem smogu komunikacyjnego, który jest jednym z największych zagrożeń dla jakości powietrza w miastach.

- Smog to toksyczne cząstki, które najbardziej szkodzą najmłodszym – wyjaśnił. I kontynuował: - Wiele osób uważa, że ten problem można rozwiązać zamieniając samochody spalinowe na elektryczne, jednakże samochody elektryczne nie rozwiązują zbyt wielu problemów z jakimi borykają się nasze miasta – uważa.

Kolejnym wymiernym zagrożeniem dla zdrowia mieszkańców jest zanieczyszczenie hałasem. - Miasta nie są głośne same w sobie, to samochody sprawiają, że stają się one głośne” – podkreślił Sadowski. - Stawiając na aktywną mobilność i zmniejszając udział samochodów, przynajmniej częściowo, możemy rozwiązać ten problem.

Następnym problemem, z jakim borykają się wielkie miasta, jest wysoka emisyjność transportu. - Jeżeli chcemy zrealizować cele klimatyczne i przygotować nasze miasta na skutki kryzysu klimatycznego, również powinniśmy stawiać na aktywną mobilność – zachęcał, podkreślając przy tym, że aktywna mobilność, tak jak jazda na rowerze i chodzenie pieszo, jest praktycznie zeroemisyjna. - Osoba poruszająca się pieszo czy na rowerze potrzebuje niewiele miejsca do poruszania się – dodał. - Stawiając na pierwszym miejscu aktywność mobilną przy jednoczesnym uspokajaniu ruchu samochodowego, zmniejszamy emisyjność naszych miast i odzyskujemy część przestrzeni, którą można przeznaczyć na błękitno-zieloną infrastrukturę. Wskazując na prezentowane dane, Sadowski zwrócił uwagę na to, ile miejsca potrzebuje każdy środek transportu oraz jak aktywna mobilność może przyczynić się do zmniejszenia energochłonności transportu. No a inwestowanie w rozwój aktywnej mobilności uodparnia nasze miasta na kryzysy.

Istotnym punktem, który w swoim wystąpieniu poruszył Sadowski, był aspekt poprawy jakości miejskiej przestrzeni. - Nasze miejskie przestrzenie przez lata były projektowane głównie dla młodych, sprawnych osób poruszających się samochodem – przypomniał. - Jednakże nasze społeczeństwo coraz szybciej się starzeje, dlatego już dzisiaj warto projektować miasta tak, aby były przyjazne dla osób starszych i najmłodszych, które często są pozbawione samodzielności i aktywności fizycznej.

Aktywna mobilność to lepsza jakość życia w miastach

Sadowski mówił też o tym, jak aktywna mobilność wpływa na różne grupy społeczne oraz na kształtowanie bardziej inkluzywnych i bezpiecznych miast. - Jak pokazują badania, prawie 50 procent uczniów w Polsce na co dzień jest dowożonych do szkoły samochodem, co mocno odbija się na ich rozwoju fizycznym i psychicznym – podkreślił Sadowski. Tymczasem dzieci, które do szkoły docierają aktywnie, pieszo lub na rowerze, mają większą zdolność do koncentracji uwagi, a co za tym idzie, lepsze wyniki w nauce.