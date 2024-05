Jak rower stał się zrównoważonym środkiem transportu w Holandii

Ale podstawą jest infrastruktura rowerowa i jej dostosowanie do potrzeb różnych użytkowników. - Ciągłe ścieżki rowerowe umożliwiają bezpieczną podróż na długie dystanse – kontynuował ekspert. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa nie tylko dla osób w średnim wieku, ale także dla osób starszych i dzieci.

Największą grupą rowerzystów w Holandii są osoby starsze. - To one są mobilne i aktywne, dlatego potrzebują bezpiecznych tras rowerowych. Ponadto, dzieci od najmłodszych lat uczą się korzystania z rowerów, co sprawia, że są one niezależne i szczęśliwe – mówił Steinhäuser.

Z rowerów korzysta też w Holandii więcej kobiet niż mężczyzn, ponieważ korzystają z bezpiecznych tras rowerowych. Również osoby niepełnosprawne mają możliwość korzystania z infrastruktury rowerowej. - To daje im swobodę i niezależność, czego często nie mają w innych krajach – podkreślał Steinhäuser. Ważnym elementem jest również odpowiednie parkowanie rowerów oraz wykorzystanie rowerów towarowych. To pomaga w zapewnieniu odpowiedniej logistyki, która sprzyja zrównoważonym rozwiązaniom.

Bezpieczeństwo, dostępność, wsparcie

Holandia w kwestii rowerów stawia na równość, dostępność i wsparcie dla wszystkich użytkowników dróg. Jak podkreślał członek Dutch Cycling Embassy, zapewnienie, że można z tego korzystać, że jest dostęp jest podstawową sprawą.

- W Holandii jest więcej rowerów niż ludzi, a każda osoba pokonuje co najmniej tysiąc km na rowerze każdego roku; większość miast ma więcej rowerów niż samochodów – wymieniał Steinhäuser. Po prostu w Holandii to rower jest powszechnym i preferowanym środkiem transportu. Infrastruktura rowerowa nie ogranicza się tylko do fizycznej obecności ścieżek. Równie ważne są kampanie promocyjne dla dzieci i testy dotyczące natężenia ruchu. W Holandii wciąż się zachęca ludzi do korzystania z rowerów. Decydującą rolę w rozwoju infrastruktury rowerowej odgrywają także politycy, którzy wybrali rower jako formę transportu.