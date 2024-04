Szczyt rowerowy po raz czwarty

Gości czwartego Polish Bicycle Summit przywitali także Henk Swarttouw, prezes Europejskiej Federacji Cyklistów, oraz Piotr Borawski, wiceprezydent Gdańska, który odczytał list od Aleksandry Dulkiewicz, prezydent Gdańska – miasta będącego organizatorem konferencji Velo-city 2025.

W tworzeniu rowerowej strategii dla Polski nie jesteśmy osamotnieni. Na świecie jest wiele krajów, które proces ten mają już za sobą i mogą poszczycić się nie tylko wielkim sukcesem w tym temacie, ale – co dla nas ważniejsze – ogromnym doświadczeniem oraz chęcią dzielenia się nim z innymi. Doskonałym przykładem takiego kraju są Niderlandy.

Przykład z zagranicy, przykłady z Polski

W czwartej edycji Polish Bicycle Summit, podobnie zresztą jak w poprzednich, wzięła udział silna reprezentacja holenderskich ekspertów rowerowych. Wystarczy tylko wspomnieć, że stałym gościem szczytu jest Jej Ekscelencja pani Daphne Bergsma, ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce, która od lat promuje jazdę na dwóch kółkach, ale także wyjaśnia, co trzeba zrobić, by stworzyć kraj przyjazny rowerzystom. Warto zaznaczyć, że osiągnięcia swojego kraju w tym zakresie porównuje do „dzieła sztuki” w ciągłym procesie doskonalenia. To niezwykle ważny przekaz: pokazuje, że jest to ciągły proces, a nie coś, co Holendrzy uznawaliby za rzecz dokonaną i skończoną.

Jak wygląda ten proces? Uczestnicy Polish Bicycle Summit mogli go poznać ze szczegółami. Wszystko dzięki dwóm prezentacjom oraz adresowanych do osób zainteresowanych tematem tworzenia krajowych strategii rowerowych warsztatom przygotowanym przez Nilsa Steinhäusera oraz Erika Tetteroo z Dutch Cycling Embassy, najbardziej rowerowej organizacji zajmującej się mobilnością.

W dwóch kilkunastominutowych wystąpieniach przedstawili oni, od ogółu do szczegółu, drogę, jaką przeszły Niderlandy, by stać się krajem, który dzisiaj kojarzy się z wiatrakami, tulipanami oraz rowerami. Wytłumaczyli, dlaczego tak się stało, jakie zmiany trzeba było wprowadzić oraz jakie inwestycje poczyniono. Podzielili się wiedzą ogólną, jak i bardzo szczegółową, opisując konkretne przykłady rozwiązań. Tłumaczyli, co się sprawdziło oraz czego należy unikać, by mobilność oparta na rowerach była efektywna oraz bezpieczna.

Udział zagranicznych ekspertów, którzy podzielili się swoją wiedzą podczas szczytu, domykają dwie prezentacje BIKEtalk autorstwa Olivera Schneidera, wiceprezesa Francuskiej Federacji Rowerzystów, oraz Mariana Péreza Miñana, menedżera na Europę Południowo-Wschodnią i Peru z firmy INURBA Mobility.