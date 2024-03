Ruszyła rozgrzewka przed rowerowymi zmaganiami miast

Do tej pory do treningu i czerwcowej rywalizacji zgłosiło się już 90 miast i gmin. Wśród miast, obok Bydgoszczy, są m.in. Poznań, Katowice, Białystok, Toruń, Gdynia, Zielona Góra, Leszno, Koszalin i Inowrocław.

Katowice po raz drugi przystępują do rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. - Oczywiście udział w rywalizacji traktujemy bardziej jako zabawę niż wyścig. To kolejny sposób na zachęcenie mieszkańców naszego miasta do wyboru roweru jako środka transportu – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Podkreśla, że projekt Rowerowej Stolicy Polski znakomicie wpisuje się w dotychczasowe działania miasta związane z promocją roweru wśród mieszkańców, ale i pracowników Urzędu Miasta.

Coraz więcej samorządów w rowerowej rywalizacji

Wśród ambasadorów tegorocznej rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski są m.in. bydgoszczanka Anetta Wasielewska i reprezentujący Zieloną Górę Krzysztof Fechner, który w ubiegłym roku wystartował w Race Across America, pokonując blisko 5 tys. km w 11 dni, 8 godzin i 58 minut.

- Rowerowa Stolica Polski to przepiękna inicjatywa. Jestem dumny, że mogę brać udział w tej akcji promującej zdrowy styl życia. Wspólnie z Robertem chcemy pobić rekord Polski i w ciągu jednego miesiąca przejechać 10 tys. km. Daje to średnio 330 km dziennie. Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w tej wyjątkowej zabawie - mówił Krzysztof Fechner.

Jak można dołączyć do treningu? Wystarczy mieć aplikację i wsiąść na rower, by wynik liczył się do rezultatu miasta.