- Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z katalońskim operatorem Mevo. Wszystkie elementy systemu zostały wdrożone do końca ubiegłego roku. W tej chwili pracujemy z operatorem i jego podwykonawcami z całej Europy nad elementami aplikacji, które będą nam pomagać w analizach, zbierać bardziej precyzyjne dane np. dotyczące tzw. map ciepła - przyznał Michał Glaser, prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Obecnie budowane są nowe stacje rowerów Mevo. Zapotrzebowanie na nowe punkty postoju może zgłosić każda z 16 gmin, które biorą udział w projekcie.

Coraz większy system roweru miejskiego we Wrocławiu

W piątek ruszył też Wrocławski Rower Miejski. Do dyspozycji mieszkańców jest ponad 2400 jednośladów, z czego 2300 - standardowych, 100 rowerów elektrycznych i 34 rowery niestandardowe, wśród nich cargo, handbike czy tandemy. System działa nieprzerwanie od 2011 roku i cały czas był sukcesywnie rozwijany.

- Obecnie Wrocław może pochwalić się drugim co do wielkości (po Warszawie) systemem rowerów miejskich w Polsce. I w przeciwieństwie do wielu polskich miast – my tę ofertę rozwijamy i rozwijać będziemy. Pierwsze stacje pojawiły się w aglomeracji, poza Wrocławiem – opowiada Monika Kozłowska-Święconek dyrektorka Biura Zrównoważonej wrocławskiego ratusza.

Zapowiada, że w przetargu, który miast będziemy ogłaszać w tym roku, będzie wymagać od operatora budowy stacji także w gminach okalających Wrocław.