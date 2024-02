Na dwóch kółkach do szkoły i przedszkola. "Rowerowy Maj sprawdził się wszędzie"

Stolica już po raz siódmy weźmie udział w kampanii. W tym roku chęć uczestnictwa zgłosiło 501 szkół i przedszkoli – ponad 60 więcej niż w zeszłym roku. - Wśród 61 „debiutantów”, którzy pojadą po raz pierwszy, jest 40 przedszkoli i 21 szkół. 43 nowe zgłoszenia pochodzą z placówek prowadzonych przez m.st. Warszawa, a 18 – z niepublicznych – podaje stołeczny ratusz.

Uczą się jak bezpiecznie jeździć na dwóch kółkach

Urzędnicy przypominają, że jak co roku dzieci, młodzież i ich opiekunowie będą aktywnie dojeżdżać do szkół i przedszkoli. A to zmienia otoczenie szkół i przedszkoli na bardziej bezpieczne i przyjazne dla wszystkich. Pozwala też na wzmocnienie sprawności i dobrą zabawę.

Przygotowania do akcji zaczynają się z dużym wyprzedzeniem, a od kwietnia do czerwca w szkołach przeprowadzane będą warsztaty doszkalające z jazdy na rowerze.

Pod okiem doświadczonych instruktorów uczniowie poćwiczą umiejętność stosowania się do przepisów ruchu drogowego, usprawnią jazdę na rowerze, dzięki czemu będą pewniej poruszać się na warszawskich drogach.

- Warsztaty, prócz walorów edukacyjnych mogą mieć dodatkową wartość – zamienić zwykłą lekcję wychowania fizycznego w ciekawe i rozwijające doświadczenie – zauważa stołeczny ratusz.

Nagrody pieniężne dla najlepszych

We Wrocławiu zapisy trwają do 29 lutego. - Zapraszamy do udziału w kampanii wrocławskie przedszkola i szkoły podstawowe. Liczymy na to, że podobnie jak w roku ubiegłym czeka nas kolejny rekord liczby placówek i dzieci, które dołączyły do kampanii. W 2023 roku wzięły udział 133 placówki oraz blisko 30 tysięcy uczniów i przedszkolaków - wylicza Tomasz Sikora z wrocławskiego ratusza.