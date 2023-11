Katowice kończą z rowerami miejskimi. Będą rowery metropolitalne

Koniec roweru miejskiego w Katowicach nie oznacza jednak, że mieszkańcy stolicy Śląska od przyszłego sezonu będą skazani już tylko na prywatne rowery. Otóż pojawi się nowy system, ale już w ramach roweru metropolitalnego, który zacznie funkcjonować najpierw w części miast aglomeracji katowickiej, a później będzie systematycznie rozszerzany.

Katowicki rower miejski w liczbach

Katowicki rower miejski okazał się udaną i potrzebną inwestycją. - Zaczynaliśmy w roku 2015, kiedy testowo uruchomiliśmy trzy stacje. Po 9 latach doszliśmy do momentu, w którym dostępnych było 125 stacji i ponad 1000 rowerów. Rower miejski przyczynił się do wykorzystywania tego środka transportu nie tylko w formie rekreacji, ale także przy dojeździe do szkoły i pracy – podsumował Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Najpopularniejszym miejscem do skorzystania z roweru miejskiego okazała się stacja przy katowickim rynku. Wypożyczano stąd jednoślady ponad 143 tys. razy.

W tym roku system katowickich wypożyczalni rowerowych wystartował 1 kwietnia, a sezon zakończył się w listopadzie. Pierwszego dnia działania systemu w tym roku rowery wypożyczono 199 razy. W ostatnim, pożegnalnym, skorzystało z nich 218 użytkowników.