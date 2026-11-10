Z tego artykułu dowiesz się: Jakie nadzwyczajne środki bezpieczeństwa – od betonowych zapór po dodatkowe patrole – wprowadzają największe polskie miasta.

Które samorządy zdecydowały się na istotne zmiany w programie obchodów, a które realizują je zgodnie z planem.

Jakie rekomendacje dla organizatorów i mieszkańców wydały służby oraz władze lokalne w związku z tragicznymi wydarzeniami.

W jaki sposób tegoroczne obchody stały się ogólnopolskim sprawdzianem nowego podejścia do bezpieczeństwa imprez masowych.

Po sobotnim zamachu Kraków zmienia obchody Narodowego Święta Niepodległości. 11 listopada, w związku z trwającą żałobą, w mieście nie odbędą się defilada i piknik. To jednak nie oznacza, że miasto rezygnuje z uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości – program został jedynie dostosowany do sytuacji po tragicznych wydarzeniach.

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Obchody rozpoczną się o godz. 10.00 mszą świętą w Katedrze Wawelskiej pod przewodnictwem metropolity krakowskiego kard. Grzegorza Rysia. Poza tym na wtorkowy wieczór i noc zaplanowano montaż tymczasowych barier na drogach dojazdowych do Rynku Głównego i Małego Rynku. To element szerszych przygotowań, które mają ograniczyć ryzyko związane z dużym ruchem pieszym w centrum miasta.

Stolica przygotowuje betonowe zapory

Największa impreza z okazji Dnia Niepodległości odbędzie się tradycyjnie w Warszawie. Choć po sobotnim zamachu w Krakowie pojawiły się głosy za odwołaniem Marszu Niepodległości, od poniedziałku wiadomo, że się on jednak odbędzie.

Warszawa aktywnie przygotowuje się do zabezpieczenia obchodów. Miasto pozostaje w stałym kontakcie ze Stołeczną Policją i innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, które zapewniają, że będą dysponować odpowiednimi siłami i środkami, aby utrzymać porządek publiczny. Po rekomendacji policji na Krakowskim Przedmieściu ustawiono betonowe zapory, wyłączając ten odcinek z ruchu. Jeśli będzie taka potrzeba, kolejne zapory pojawią się w miejscach wyznaczonych przez funkcjonariuszy.

Prezydent Rafał Trzaskowski polecił również miejskim służbom wzmożoną czujność, szczególnie Straży Miejskiej, służbom monitoringu i Stołecznemu Centrum Bezpieczeństwa. W środę w Warszawie będą obowiązywać dodatkowe zakazy dotyczące noszenia broni oraz używania wyrobów pirotechnicznych. To nie tylko formalność – w praktyce ma ograniczyć ryzyko incydentów w tłumie i ułatwić służbom kontrolę sytuacji podczas największych zgromadzeń.

Miasta wzmacniają ochronę

We Wrocławiu w środę odbędzie się m.in. Radosna Parada Niepodległości, której organizatorzy zgłosili udział 7 tys. osób, oraz popołudniowy Marsz Polaków, zgłoszony na 1 tys. uczestników.

Służby sprawdzały miejsca wymagające dodatkowej ochrony i uzgadniały sposób zabezpieczenia uczestników oraz osób postronnych. Na bocznych wjazdach prowadzących na trasy zgromadzeń przewidziano mobilne zapory ograniczające możliwość nieuprawnionego wjazdu samochodów. W razie potrzeby wykorzystywane będą również duże pojazdy miejskich służb i spółek.

– Zwiększona została liczba patroli policji i straży miejskiej, a ze względów bezpieczeństwa publicznego nie ujawniamy szczegółowego rozmieszczenia zabezpieczeń ani planów operacyjnych służb – mówi Tomasz Sikora z wrocławskiego magistratu.

11 listopada to w Poznaniu nie tylko Święto Niepodległości, ale też Imieniny Ulicy Święty Marcin. Jak co roku, w środę odbędą się korowód, koncerty, animacje oraz pokazy.

Zgodnie z tradycją prezydent Poznania przekaże na scenie klucze Świętemu Marcinowi. – Byłem i jestem zdeterminowany, by Imieniny Ulicy się odbyły zgodnie z planem. Zarówno uczestnicy, jak i wystawcy, restauratorzy czy cukiernicy będą musieli się jednak dostosować do policyjnych zaleceń oraz środków bezpieczeństwa przewidzianych dla imprez masowych. Apeluję o dyscyplinę w tym zakresie – przekazał Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Niepokój nie powinien zakłócać wspólnego świętowania

W Opolu zaplanowano Piknik Niepodległościowy oraz nadzwyczajną sesję rady. W Białymstoku główna uroczystość rozpocznie się w środę o godz. 12.30 przed Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na Rynku Kościuszki.

Mieszkańcy wspólnie zaśpiewają hymn, zaplanowano też uroczystości patriotyczne, koncerty i wydarzenia sportowe. Odbędzie się m.in. bieg dla Niepodległej w różnych kategoriach wiekowych, a będzie można również wybrać się na przejażdżkę zabytkowym autobusem.

W Gdańsku odbędzie się Parada Niepodległości. – Zachowajmy czujność, reagujmy odpowiedzialnie i nie pozwólmy, aby niepokój zakłócił nasze codzienne życie i wspólne świętowanie – apeluje Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Tragedia w Krakowie nie odwołała obchodów, ale zmieniła sposób myślenia o ich bezpieczeństwie. W tym roku 11 listopada będzie nie tylko dniem patriotycznych uroczystości, lecz także sprawdzianem gotowości miast, służb i organizatorów do ochrony mieszkańców bez rezygnacji ze wspólnego świętowania.