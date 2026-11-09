Z tego artykułu dowiesz się: Jakie konkretne działania – od barier fizycznych po dodatkowe patrole – wdrażają samorządy, by wzmocnić ochronę miast.

W jaki sposób rosną wydatki na bezpieczeństwo i jakie nowoczesne wyposażenie trafia do służb miejskich.

Jaką rolę w strategiach ochrony odgrywają monitoring, systemy alarmowania oraz przyciski SOS.

W jaki sposób władze miast godzą potrzebę bezpieczeństwa z zachowaniem otwartego charakteru przestrzeni publicznych.

Władze miast podkreślają, że ochrona przestrzeni publicznych nie jest nowym zadaniem. – Zmieniać się mogą natomiast skala wydatków i zakres stosowanych zabezpieczeń – przyznaje Tomasz Sikora z wrocławskiego magistratu.

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Więcej patroli i zapór w miastach

Po tragicznych wydarzeniach w Krakowie władze wielu miast wzmocniły środki bezpieczeństwa. – Jestem po rozmowie z policją, która podjęła już szereg działań, mających wzmocnić bezpieczeństwo w naszym mieście. To m.in. dodatkowe patrole, wzmocniony monitoring, zamknięcie wjazdu na Stary Rynek – przekazał Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

W Warszawie dodatkowe patrole policji pojawiły się już w sobotę, zwłaszcza w miejscach dużych skupisk ludzi oraz tam, gdzie występuje zwiększony ruch pieszy i kołowy. – Po przekazanej rekomendacji służby miejskie wystawią zapory drogowe na wlotach ulic dochodzących do Krakowskiego Przedmieścia – zapowiedział Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy.

Lublin przeznaczy dodatkowe 500 tys. zł na zwiększenie liczby patroli policji. – Działamy zapobiegawczo, by zwiększyć bezpieczeństwo oraz zapewnić służbom możliwość szybkiego reagowania w razie zagrożenia – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

W mieście zwiększona zostanie także liczba patroli straży miejskiej, a kamery będą nastawione na wykrywanie sytuacji nietypowych. Bieżącą sytuację służby będą analizować podczas cotygodniowych spotkań operacyjnych w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wrocław zabezpiecza centrum miasta

Wrocław już 7 listopada wzmocnił ochronę wjazdów na Rynek, zwiększył liczbę patroli policji i straży miejskiej oraz rozpoczął przegląd zabezpieczeń miejsc, w których gromadzi się dużo osób. Dodatkową ochroną objęto także Ostrów Tumski. – Wzmocniliśmy ochronę wjazdów do Rynku, zwiększyliśmy liczbę patroli policji i straży miejskiej oraz rozpoczęliśmy przegląd zabezpieczeń miejsc, w których gromadzi się dużo osób – mówi Tomasz Sikora.

Podczas posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zdecydowano o zakupie dodatkowych zapór betonowych i mobilnych, przygotowaniu pojazdów miejskich służb jako czasowych zabezpieczeń oraz wzmocnieniu ochrony wydarzeń publicznych, w tym zgromadzeń 11 listopada i Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Miasto zakupi również kilkadziesiąt zestawów do tamowania masywnych krwotoków, pozwalających udzielać pomocy ciężko rannym przed przyjazdem ratowników. – Część tych rozwiązań wdrażamy natychmiast, inne wymagają zakupów i przygotowania technicznego. Dokładny łączny koszt dodatkowych działań będzie możliwy do określenia po zakończeniu zakupów – mówi Tomasz Sikora.

Monitoring i systemy alarmowania

We Wrocławiu priorytetem są działania możliwe do wdrożenia przed najbliższymi wydarzeniami publicznymi: dodatkowe zapory ograniczające wjazd pojazdów, przegląd tras zgromadzeń oraz zwiększona obecność służb.

– Równolegle rozwijamy monitoring miejski oraz systemy alarmowania. W ostatnim roku zamontowano 15 nowych syren alarmowych, a kolejnych 11 jest w przygotowaniu. Modernizowany i rozbudowywany jest także monitoring wizyjny – wylicza wrocławski urzędnik.

W Łodzi działa dziś ponad 1,5 tys. kamer monitoringu, a system jest stale rozbudowywany. W najbardziej uczęszczanych miejscach, m.in. na ul. Piotrkowskiej, w parkach i na skwerach, zamontowano 30 przycisków SOS umożliwiających natychmiastowy kontakt ze strażnikami.

– System monitoringu i przyciski SOS są bardzo pomocne przy wykrywaniu, zapobieganiu oraz szybkim interweniowaniu w przypadkach zdarzeń kryzysowych w mieście – podają łódzcy urzędnicy.

Równowaga między bezpieczeństwem a dostępnością

Samorządy podkreślają, że wzmacnianie bezpieczeństwa nie może jednak oznaczać zamykania miast. Chodzi o lepszą kontrolę dostępu do miejsc, w których przebywa jednocześnie dużo osób. – Wzmożone patrole straży miejskiej i policji oraz obecność funkcjonariuszy na ulicach na pewno pozytywnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców – twierdzą łódzcy urzędnicy.

Samorządy muszą jednak godzić zwiększenie bezpieczeństwo z utrzymaniem dostępnością przestrzeni publicznych. W wielu dużych miastach dotyczy to w szczególny sposób historycznego, w którym poza ruchem pieszym trzeba zapewnić dojazd służbom ratunkowym, mieszkańcom, ale także pojazdom obsługującym lokale usługowe czy handlowe.

Wśród dostępnych narzędzi są tu m.in. stałe zapory, słupki ograniczające wjazd, kontrolowane punkty dostępu czy bariery mobilne. – Nie planujemy zamykania centrum Wrocławia dla mieszkańców i turystów. Chcemy skuteczniej kontrolować możliwość wjazdu pojazdów tam, gdzie mogłyby stanowić zagrożenie dla dużej liczby osób. Konkretne rozwiązania będą przedmiotem analiz i uzgodnień z właściwymi służbami – dodaje.