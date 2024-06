Kraków – stolica kultury i nowoczesna metropolia

Każdego roku w stolicy Małopolski odbywa się ponad 100 festiwali i innych wydarzeń kulturalnych, m.in. Festiwal Sacrum Profanum, Festiwal Conrada czy Krakowski Festiwal Filmowy – które zbudowały już sobie światową markę. Miasto uczestniczy w wielu międzynarodowych inicjatywach – jest Miastem Literatury UNESCO, angażuje się w działania sieci N.I.C.E. (Network for Innovations in Culture and Creativity in Europe), ale nosił też tytuł Europejskiej Stolicy Kultury Gastronomicznej.

Życie kulturalne miasta pobudzają przemyślane inwestycje – rewaloryzacja zabytków, nowe muzea, Centrum Kongresowe ICE Kraków czy TAURON Arena Kraków.

Jednym ze strategicznych celów miasta, zapisanych w dokumentach strategicznych Krakowa jest rozwijanie gospodarki opartej na wiedzy. Takie podejście odnosi się do transformacji gospodarczej, w której głównym źródłem wzrostu i konkurencyjności stają się wiedza, informacja, innowacje oraz umiejętności ludzkie. W takiej gospodarce kluczowe znaczenie mają wysoko wykwalifikowani pracownicy i eksperci, badania naukowe, infrastruktura ułatwiająca rozwój technologiczny oraz kreatywność. W Krakowie jest to możliwe dzięki zaangażowaniu kadr badawczych i biznesowych najwyższej jakości oraz dostępności, wciąż rozbudowywanego, zaplecza naukowego. Współpracy nauki, biznesu i samorządu i wspieraniu innowacyjności towarzyszy odpowiednio profilowany system kształcenia. Z kolei Miasto dba o wysoką jakość życia mieszkańców, tworząc bogatą ofertę kulturalną, edukacyjną i sportowo-rekreacyjną oraz zapewniając wysokie poczucie bezpieczeństwa.

Miasto jest skupione na rozwoju przedsiębiorczości i innowacji, które przyciąga wielki i mały biznes: instytucje finansowe, firmy z sektora high-tech, poszukujące wykwalifikowanych kadr, ale także i startupy.

Kraków jest jednym z głównych ośrodków dla firm technologicznych i innowacji w Polsce, wiele firm z tego sektora ma tutaj swoje siedziby lub oddziały, co przyczynia się do dynamicznego rozwoju gospodarczego miasta. Od wielu lat działają tutaj liczne duże firmy technologiczne, zarówno międzynarodowe, jak i lokalne, takie, jak np. Motorola Solutions, IBM, Google, Cisco Systems czy Comarch. Miejską innowacją biznesową jest Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 – przestrzeń przeznaczona dla różnych podmiotów: startupów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, mieszkańców i lokalnych społeczności.