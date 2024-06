Gdynia Sailing Days już po raz 25.

Materiał przygotowany przez Polski Związek Żeglarski

To już 25. edycja imprezy, podczas której zobaczymy żeglarzy w 15 klasach regatowych, nie zabraknie regat rangi mistrzostw Europy, jak i szeregu imprez towarzyszących z zajęciami dla dzieci w ramach programu PGE PolSailing i największą wystawą jachtów na wodzie Polboat Yachting Festival na czele.

– Festiwal żeglarski Gdynia Sailing Days na stałe już wpisał się w kalendarz, ale i w krajobraz miasta Gdynia. Będzie to już 25. edycja imprezy, która uczyniła Gdynię jednym z ważniejszych żeglarskich ośrodków w basenie Morza Bałtyckiego. Potwierdzeniem tego jest niedawna decyzja World Sailing o przyznaniu Polsce prawa do organizacji mistrzostw świata klas olimpijskich, które w 2027 roku odbędą się właśnie w Gdyni. Ta jedna z najważniejszych imprez w światowym żeglarstwie i z pewnością marka festiwalu Gdynia Sailing Days była jednym z najważniejszych czynników przy podejmowaniu tej decyzji. To prawdziwe święto żeglarstwa i jestem przekonany, że 25. edycja imprezy, organizowana w roku stulecia Polskiego Związku Żeglarskiego, dostarczy uczestnikom i obserwatorom wielu niezapomnianych wrażeń – mówi Tomasz Chamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego i wiceprezydent światowej federacji żeglarskiej World Sailing.

Nie tylko dla żeglarzy

O medale w europejskim championacie walczyć będą żeglarze i żeglarki w klasie 29er (1–8 lipca). Będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń w tegorocznym festiwalu Gdynia Sailing Days. Klasa 29er, znana ze swojej dynamiczności i widowiskowości, gromadzi młodych i utalentowanych zawodników, którzy przygotowują się do rywalizacji na łódkach olimpijskich, czyli 49er i 49erFX.

Obowiązkowym punktem programu są zawsze regaty KINDER Joy of moving Puchar Trenerów (10–13 lipca). Do udziału w nich zaproszone są wszystkie zawodniczki i zawodnicy klasy Optimist z grupy B, czyli dzieci do 13. roku życia. Równolegle do regat na plaży miejskiej w Gdyni stanie multisportowa strefa KINDER Joy of moving. Będą w niej dostępne bezpłatne atrakcje dla całych rodzin.