Urzędnicy skontrolują posesje w całej Polsce. Za nieprawidłowości w kompostowaniu grożą kary
Jesienne kontrole ruszyły już we wrześniu i w zależności od gminy potrwają do końca października lub listopada. Właściciele nieruchomości są zazwyczaj wcześniej informowani o planowanej wizycie, choć w niektórych samorządach prowadzone są również kontrole wyrywkowe.
Jak informuje Portal Samorządowy, inspektorzy kontrolują posesje m.in. w Gdańsku, Kołobrzegu, Szczecinku czy Krośnie. Sprawdzają m.in., czy:
Wizyta przebiega w obecności właściciela lub pełnoletniego domownika. Wykonywana jest również dokumentacja fotograficzna. Urzędnicy są wyposażeni w legitymacje służbowe i imienne upoważnienia. Warto pamiętać, że umożliwienie kontroli jest prawnym obowiązkiem właściciela. Odmowa wpuszczenia urzędników na posesję traktowana jest jako brak kompostowania.
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Posiadanie kompostownika uprawnia do korzystania z ulgi w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W skali miesiąca pozwala ona zaoszczędzić od kilku do kilkunastu złotych. Dla samorządów wiąże się to z obowiązkiem weryfikowania, czy deklaracje składane przez mieszkańców są zgodne ze stanem faktycznym.
Osoby, które zgłosiły kompostownik, ale go nie posiadają lub nie gromadzą w nim bioodpadów, muszą liczyć się z surowymi sankcjami. Należą do nich:
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