Jesienne kontrole ruszyły już we wrześniu i w zależności od gminy potrwają do końca października lub listopada. Właściciele nieruchomości są zazwyczaj wcześniej informowani o planowanej wizycie, choć w niektórych samorządach prowadzone są również kontrole wyrywkowe.

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Jesienne kontrole kompostowników w gminach. Jak przebiegają?

Jak informuje Portal Samorządowy, inspektorzy kontrolują posesje m.in. w Gdańsku, Kołobrzegu, Szczecinku czy Krośnie. Sprawdzają m.in., czy:

na posesji znajduje się zadeklarowany kompostownik,

urządzenie jest faktycznie użytkowane i trafiają do niego odpowiednie bioodpady.

Wizyta przebiega w obecności właściciela lub pełnoletniego domownika. Wykonywana jest również dokumentacja fotograficzna. Urzędnicy są wyposażeni w legitymacje służbowe i imienne upoważnienia. Warto pamiętać, że umożliwienie kontroli jest prawnym obowiązkiem właściciela. Odmowa wpuszczenia urzędników na posesję traktowana jest jako brak kompostowania.

Dlaczego gminy sprawdzają kompostowniki?

Posiadanie kompostownika uprawnia do korzystania z ulgi w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W skali miesiąca pozwala ona zaoszczędzić od kilku do kilkunastu złotych. Dla samorządów wiąże się to z obowiązkiem weryfikowania, czy deklaracje składane przez mieszkańców są zgodne ze stanem faktycznym.

Poważne konsekwencje dla właścicieli. Co grozi w razie wykrycia nieprawidłowości?

Osoby, które zgłosiły kompostownik, ale go nie posiadają lub nie gromadzą w nim bioodpadów, muszą liczyć się z surowymi sankcjami. Należą do nich:

Utrata ulgi - zniżka przepada, a właściciel zostaje objęty standardową, wyższą stawką za wywóz śmieci,

Kary finansowe – w skrajnych przypadkach nakładane są kary administracyjne, które mogą wynieść od kilkudziesięciu do nawet 5 tys. zł,

6-miesięczna blokada – ponowne złożenie wniosku o ulgę za kompostowanie staje się niemożliwe przez co najmniej pół roku od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zwolnienia stała się ostateczna.