Nowoczesne technologie na Pomorzu Zachodnim

– Chcemy żyć w regionie czystym, zielonym i nowoczesnym – argumentował Olgierd Geblewicz. Inwestujemy w gospodarkę opartą na wiedzy. Chcemy wzmacniać lokalne firmy, inspirować wyjątkowymi wydarzeniami, takimi jak program mentorski.

Program mentorski ma charakter bezpośrednich spotkań mentorów z firmą wyłonioną w konkursie. Wspólnie analizują funkcjonowanie przedsiębiorstwa, szukają rozwiązań służących rozwojowi. Mentorzy pomagają w nawiązaniu nowych kontaktów biznesowych, doradzają w zakresie procesów zarządzania firmą. W tym roku ze wsparcia mentorów – Wojciecha Ławniczaka i Izabeli Bernau-Ławniczak skorzystała firma mPower, specjalizującą się w branży zeroemisyjnego transportu. Jej misją jest wspieranie klientów podczas projektowania, budowy i integracji pojazdów elektrycznych i wodorowych. Prezes firmy, Marcin Hołub opowiedział o początkach swego biznesu, który „zaczął się od dwóch pustych biurek i pomysłu”. Dziś mPower może się pochwalić pierwszą na świecie łodzią motorową, napędzaną silnikiem wodorowo – elektrycznym.

– Nasze silniki można śmiało porównać do rozwiązań stosowanych w samochodach marki Jaguar, Mercedes czy Tesla – mówił Marcin Hołub. I zapewnił, że każda łódź może przejść metamorfozę i stać się cichą, ekologiczną i zeroemisyjną jednostką.

O tym, że Pomorze Zachodnie jest miejscem, w którym można realizować najbardziej niewiarygodne pomysły, przekonywał dyrektor Gabinetu Marszałka, Krzysztof Barczyk. Zaprezentował najważniejsze działania adresowane do MŚP, które stanowią o gospodarczej sile regionu. – Program mentorski jest trochę… zwariowany – mówił.

– Stawiamy w nim na ludzi z otwartymi głowami i odwagą do wytyczania nowych dróg w biznesie. Przekonanych o wartości swoich pomysłów i pełnych pasji niezbędnej do pokonywania przeszkód w ich realizacji. Jako Samorząd Województwa chcemy tych ludzi pokazywać światu, bo oni na co dzień nie brylują w mediach, a zasługują na najlepszy PR. Dlatego nasz zespół pracuje nad produkcją filmów promocyjnych, które osiągają potężne zasięgi w mediach społecznościowych. Miesięcznie powstaje około 20 filmów, które mają po 18 milionów wyświetleń! Wierzę, że dla firm jest to bardzo wymierna wartość – mówił Krzysztof Barczyk.

– Pierwsza edycja programu poświęcona była designowi. Firma Wasted Couture, tworząca odzież w klimatach postapokaliptycznych. Mentorką była wówczas Katarzyna Konieczka, która projektuje kostiumy dla Lady Gagi czy Madonny, a która do dzisiaj współpracuje z naszymi dziewczynami. Te ubrania mają fanów na całym świecie. W drugiej edycji, która zajmowała się marketingiem & zarządzaniem, zwyciężyła firma Liście Farma Miejska, a jej mentorem był Piotr Bucki.