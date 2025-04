Miasta w sieci rowerów. Budowa nowych tras jest coraz droższa

A w Gdańsku na etapie budowy jest trasa rowerowa wzdłuż ul. Kielnieńskiej i Koziorożca (łącznie około 1,6 km). Powstaje też ekostrada w al. Armii Krajowej (łącznie z odcinkiem wzdłuż ul. 3 Maja) - około 2,5 km. Nowe trasy planowane są również w ramach budżetu obywatelskiego.

Będzie Zielona Rowerowa Oś Zachodnia we Wrocławiu

We Wrocławiu jest ok. 1,5 tys. kilometrów przyjaznej rowerzystom infrastruktury (w tym drogi przez parki, nadrzeczne wały itp.) oraz 400 km dróg dedykowanych rowerzystom.

- Problemem są brakujące fragmenty infrastruktury. To na ogół te najdroższe jej elementy - newralgiczne wąskie odcinki wymagające dużej przebudowy albo np. kładka nad fosą miejską. Więc mimo, że mamy do czynienia z oddaniem do użytku w tym roku tylko 6 km dróg, to na ich powstanie przeznaczymy łącznie 35 mln zł - mówi Joanna Urbańska-Jaworska z wrocławskiego magistratu. - Obecnie pracujemy nad 30 inwestycjami rowerowymi - część z nich jest już w realizacji, część na etapie projektowania lub planowanego przetargu - dodaje.

W planach jest też kilkadziesiąt inwestycji drogowych, przy okazji których będą powstawały drogi rowerowe jedno lub dwustronne - w zależności od tego, na co pozwala teren.

Poza tym trwają prace projektowe przy Zielonej Rowerowej Osi Zachodniej, czyli trasie od ul. Bystrzyckiej do centrum Wrocławia. To trasa rowerowa, która będzie miała ponad 6 kilometrów długości i będzie w większości przebiegać przez tereny zielone.