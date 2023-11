Inne miasta wciąż czekają na komisarzy

To już ostatni dzwonek na wybór komisarzy, bo do 15 listopada włącznie prezydenci czy osoby pełniące ich funkcję muszą złożyć do Rady Miasta projekt budżetu na przyszły rok.

Na komisarza Tychów premier Mateusz Morawiecki powołał Bogdana Białowąsa Alina Kucharzewska, rzecznik Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

Na swoich komisarzy czekają jeszcze Sopot, Inowrocław, czy Pruszcz Gdański – miasta, których włodarze w październiku także dostali się do parlamentu. Dlaczego procedury powołania komisarzy się przeciągają? – To nie jest prosta procedura – tłumaczył kilka dni temu Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.

- Wymaga złożenia stosownego wniosku danego kandydata, który musi spełnić kilkanaście warunków. Po pierwsze oczywiście musi być niekarany i to wydaje się dość łatwe, pobranie takiego zaświadczenia. Następnie musi zrezygnować z funkcji samorządowych w sposób skuteczny. Bardzo często mówimy o radnych, mówimy o osobach, które pełnią również funkcje np. w radach nadzorczych, są prezesami różnych instytucji – przekazał wojewoda.

Bogdanowicz przypomniał, że osoba wskazana na komisarza miasta czy gminy nie może także prowadzić działalności gospodarczej.

-Te sprawy powodują u kandydatów takie komplikacje i problemy. Z reguły to nie jest jeden dzień, to nie jest wysłanie nazwiska, a potem się martwimy. To jest wymóg ustawowy. Możemy też zacząć działać dopiero w momencie, kiedy jest wygaszony mandat wójta, burmistrza, prezydenta. Bardzo często to następuje dużo później niż sam moment, w którym medialnie wydaje się, że już można zacząć działać. Jednak my nasze działanie podejmujemy dopiero po wygaszeniu przez komisarza wyborczego takiej funkcji - wyjaśniał wojewoda.