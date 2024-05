Stowarzyszenie Rowerowy Poznań od 30 lat buduje lepszy, rowerowy świat

Mirski opowiedział też o ewolucji organizacji „Rowerowy Poznań” od momentu jej powstania. Organizacja przeszła długą drogę od spontanicznych działań protestacyjnych do profesjonalnej struktury. - Dziś jesteśmy aktywnymi obywatelami, zajmującymi różne szacowane stanowiska, ale nadal działamy jako nowe pokolenie, łącząc ludzi z różnymi doświadczeniami – wymieniał prezes Mirski. Profesjonalizm w działaniu organizacji jest widoczny również w podejściu do integracji wewnętrznej oraz planowaniu strategicznym. - Jesteśmy dość mocno skoncentrowani wokół pokolenia 30-40-latków, co powoduje, że jesteśmy zaangażowani w polityczne życie miasta - wyjaśnił Mirski. Dzięki współpracy i zaufaniu między członkami organizacji, każdy ma możliwość rozwoju i znalezienia wsparcia wśród podobnych sobie osób.

Ale też „Rowerowy Poznań” aktywnie uczestniczy w wymianie doświadczeń z innymi miastami i organizacjami. - Odwiedzamy inne miasta, aby uczyć się od nich i dzielić się naszymi osiągnięciami. Chcemy, aby nasze działania przynosiły większy efekt, nie tylko lokalnie, ale również na poziomie krajowym - zaznaczył Mirski.

Na przykład ostatnia wizyta w Hanowerze była symboliczna dla organizacji, bo pokazała, jak wiele osiągnęli przez ostatnie trzy dekady. - Możemy się wzajemnie uczyć i dzielić doświadczeniami, a to jest kluczem do dalszego rozwoju kultury rowerowej w Polsce” - podsumował Mirski. Na koniec zaprosił wszystkich do współpracy, wyrażając otwartość na nowe pomysły i inicjatywy, które mogą przyczynić się do dalszego rozwoju rowerowej Polski.