Rewolucja w transporcie to więcej ludzi na rowerach

Velo-city za rok w Gdańsku

Coroczne spotkanie społeczności rowerowej służy nawiązywaniu kontaktów i wzajemnemu inspirowaniu się do propagowania mobilności aktywnej. W zeszłym roku Velo-city odbyło się w Lipsku, edycja 2024 w Gandawie. W miastach, które gościły Velo-city na przestrzeni lat, zauważono wzrost udziału roweru w codziennym transporcie.

Gdańska edycja Velo-city 2025 odbędzie się od 10 do 13 czerwca 2025, w centrum wystawienniczo-kongresowym Amber Expo Międzynarodowych Targów Gdańskich. Wydarzenie będzie współorganizowane przez ECF, Miasto Gdańsk, Gdańską Organizację Turystyczną oraz Polską Unię Mobilności Aktywnej PUMA. Poza konferencją i towarzyszącymi targami odbędzie się także masowy przejazd rowerowy (ang. Bike Parade) dla mieszkańców, który zwieńczy impreza muzyczna na wyspie Ołowianka.

Przed nami wiele wyzwań

Choć polskim miastom daleko do takiego udziału ruchu rowerowego jak w Kopenhadze, Amsterdamie czy Gandawie, Gdańsk jako miasto rowerowe wciąż się rozwija, wykorzystując rower w transporcie, rekreacji i turystyce. Sieć tras rowerowych, łącznie z ulicami o ruchu uspokojonym, liczy w Gdańsku ponad 850 km. Obejmuje ona fragmenty trzech tras EuroVelo, przebiegających przez miasto: EuroVelo 9 – Szlak bursztynowy Bałtyk–Adriatyk, EuroVelo 10 – Szlak dookoła Bałtyku, oraz EuroVelo 13 – Szlak żelaznej kurtyny. To właśnie położenie na przecięciu trzech tras EuroVelo stanowi o atrakcyjności Gdańska dla turystyki rowerowej, a także pierwszego kongresu Velo-city w Europie Środkowo-Wschodniej.

– W ramach motywu przewodniego „Energetyzująca Solidarność” jesienią ruszy nabór zgłoszeń od prelegentów. Dla wielu osób rekreacyjna jazda na rowerze jest wstępem do regularnych dojazdów do pracy czy szkoły. Jest to szczególnie istotne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, które znajdują się na początku drogi do zrównoważonej mobilności. Dlatego rekreacja i turystyka rowerowa będą jednym z wątków tematycznych – tłumaczy Magdalena Szymańska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, dyrektor programowa Velo-city 25.

W okresie poprzedzającym wydarzenie w 2025 roku, miasto modernizuje trasy rowerowe i przebudowuje skrzyżowania z głównymi drogami.

– Impreza będzie okazją do pochwalenia się tym, co już udało nam się zrealizować, ale też kołem zamachowym zmian, jakie nas czekają w przyszłości – wyjaśnia Łukasz Kłos, dyrektor Velo-city 25, który w Gandawie przejął od EFC i tegorocznego gospodarza flagę Velo-city.